Bleach, il character designer dell'anime realizza un nuovo sketch di Ichigo

Tra i tanti personaggi della famosa serie animata Bleach, sicuramente Ichigo Kurosaki è uno dei più amati dai fan e a quanto pare il noto character designer dell'anime, Masashi Kudo, non perde occasione per postare nuovi sketch del protagonista.

Ormai è divenuta un'abitudine per Kudo postare sul suo account Twitter (@Kudo_M_) sempre nuovi e splendidi bozzetti di diversi personaggi dell'adattamento animato del manga. Dopo una splendida e formosa Orihime, il famoso character designer si è cimentato in una nuova forma del protagonista della serie.

Questo nuovo schizzo ritrae un Ichigo nella sua seconda forma da Hollow, terrificante. Questo soggetto sembra stato ritratto in diverse forme e anche questa volta l'artista ha dato il meglio di sè. L'abilità dell'artista sembra essere stata ancora una volta apprezzata dal pubblico che non ha perso occasione di sottolineare la sua bravura o esprimere richieste per futuri sketch. I fan sembrano, nonostante tutto, amare ancora questa serie ormai divenuta immortale e parte del merito va sicuramente a Masashi Kudo che non perde occasione di ricordare i tempi d'oro del suo lavoro e condividere la sua passione con il pubblico.

Notevoli come al solito sono i tratti, così come l'uso di colori dalle tinte prevalentemente scure, quali rosso e nero. I fasci luminosi rossi e la chioma bionda sembrano voler inquadrare e incorniciare la maschera scheletrica e per nulla rassicurante della forma da Hollow. Voi che ne pensate? Come al solito il designer ha saputo dar prova del suo talento artistico.

Ricordiamo che Kudo ha mostrato la sua abilità in diverse occasioni condividendo con i fan diversi bozzetto legati non solo all'universo di Bleach, ma anche ad altre opere molto amate da lui amate, come la DC Comics o la Marvel Comics (Venom).