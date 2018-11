Bleach, il character designer Masashi Kudo realizza un nuovo sketch di Rukia

Ancora una volta il talento di Masashi Kudo, character designer che ha collaborato alla creazione dell'anime Bleach, non smette di stupirci. Benché la serie animata sia finita, il disegnatore continua tuttora a condividere i suoi disegni dei personaggi della serie con i fan.

L'opera immortale di Tite Kubo è giunta da tempo alla fine, ma, grazie al disegnatore Masashi Kudo (su Twitter @Kudo_M_) e ai suoi sketch, i fan della serie continuano ad amare fortemente Bleach. Il suo ultimo ha come modello una dolce Rukia con un nuovo look.

Rispetto al precedente, questo nuovo schizzo di Rukia sembra avere un'espressione alquanto subdola sul viso, che entra in conflitto con l'adorabile veste - sembrerebbe trattarsi di un kimono - dal colore rosa tenue con teneri coniglietti bianchi (elemento ricorrente durante tutta la serie). Kudo condivide spesso nuovi schizzi dei personaggi su Twitter e ciò sembra far felice i fan che seguono e commentano le varie opere e gli sketch. Per un artista questo sicuramente è fonte di orgoglio e soddisfazione!

L'artista ha in precedenza condiviso diversi sketch dei personaggi di Bleach, tra cui una provocante Orihime per festeggiare il suo compleanno, uno schizzo altrettanto "speziato" di Rangiku, di Hitsugaya, di Ichigo, di Kenpachi, di Grimmjow, e altri ancora. Tuttavia Kudo non si è limitato a mostrare i suoi disegni legati alla serie principale, ma si è cimentato anche in altri bozzetti come alcuni criminali della DC Comics. Insomma un artista a tutto tondo!

Ricordiamo che lo Studio Pierrot ha recentemente attirato l'attenzione dei suoi fan in seguito ad un annuncio riguardante Bleach che verrà rilasciato in occasione della prossima edizione della Jump Festa. Non si sa ancora molto, quindi non ci resta che aspettare pazientemente!