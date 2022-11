Bleach: chi è davvero la madre di Ichigo e quanto ancora non sappiamo sul suo passato?

Mentre divampa la guerra tra la Soul Society e il Wandenreich, il settimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War getta un'ombra inquietante sulle origini di Kurosaki Ichigo. Quanto ancora non sappiamo sulle origini del protagonista?

Dopo essersi finalmente liberato dalla presa di Opie, Kurosaki Ichigo fa ritorno nella Soul Society con l'intenzione di vendicare tutti i morti causati dall'invasione dei Quincy. Giunto dinanzi a Vostra Maestà Yhwach, tuttavia, in Bleach: Thousand-Year Blood War 1x07 scopre qualcosa di piuttosto inquietante.

Oltre a possedere i poteri di uno Shinigami e di un Hollow, a quanto pare Ichigo vanta i poteri di un Quincy. In Bleach: Thousand-Year Blood War 1x07 lo vediamo sfruttare il Blut Vene per difendersi dai colpi mortali del leader del Wandenreich. Ma come è possibile che Kurosaki sappia utilizzare anche questa tecnica riservata ai Quincy? Un indizio ci viene fornito proprio da Yhwach.

Negli istanti finali dell'episodio 373 di Bleach, il malvagio antagonista rivela che Ichigo è un suo figlio nascosto nell'oscurità e che il ragazzo non conosce affatto le sue stesse origini. Al centro della questione parrebbe esserci dunque Masaki Kurosaki, madre di Ichigo scomparsa in seguito allo scontro con l'Hollow Grand Fisher.

Ad approfondire la questione, che lascia il protagonista dello shonen di Tite Kubo con un dubbio amletico, sarà Isshin Kurosaki, Soul Reaper che ricopriva la carica di capitano della 10a Divisione, nonché padre di Ichigo. Davvero in Kurosaki scorre anche il sangue di un Quincy, oltre che quello di uno Shinigami e di un Hollow? Nelle prossime puntate di questo arco narrativo finale scopriremo interessanti verità, ma nel frattempo vi lasciamo proprio alla forma Hollow di Ichigo in questa statua di Bleach.