Bleach: chi è la doppiatrice italiana di Rukia Kuchiki? La carriera di Martina Tamburello

Con un annuncio a sorpresa, Dynit e Amazon Prime Video si sono organizzati per portare finalmente in italiano gli episodi di Bleach. Con una pubblicazione a stagioni, l'arrivo nello stivale dell'anime avverrà lunedì 26 aprile sulla piattaforma di Jeff Bezos. Il trailer italiano di Bleach ci ha dato modo di scoprire le voci dei protagonisti.

Se Ichigo Kurosaki sarà doppiato da Federico Viola, il ruolo di Rukia Kuchiki è andato a Martina Tamburello. La giovane doppiatrice torinese si è già mostrata in alcuni lavori di spicco nel corso degli ultimi anni: andiamo alla scoperta dei punti salienti della carriera di Martina Tamburello come doppiatrice.

Classe 1996, Martina Tamburello è operativa da oltre un lustro e si è messa in luce con il ruolo di Alyssa in The End of the F***ing World in entrambe le stagioni prodotte. Nel settore delle serie TV importanti anche i ruoli in Cobra Kai - dove ha doppiato il personaggio di Mary Mouser - e His Dark Materials - prestando la voce a Lewin Lloyd per il personaggio di Roger Praslow.

Importante anche il suo ruolo come Coco Bandicoot nei recenti videogiochi di Crash, e ha avuto varie presenze anche nel mondo degli anime. Ha partecipato sia al doppiaggio di ONE PIECE: Stampede che a quello di My Hero Academia: Heroes Rising, doppiando rispettivamente Ann e Katsuma Shimano, prestando anche la voce ad Abby di Great Pretender.

Ora arriva il suo ruolo come Rukia Kuchiki in Bleach, che potremo apprezzare a partire dal 26 aprile 2021 su Amazon Prime Video.