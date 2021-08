Bleach: chi sono i due nuovi vicecapitani apparsi nel capitolo? Conosciamoli

Alla fine di Bleach erano rimasti dei posti vuoti nel Gotei 13. Il flagello portato prima da Aizen e i suoi Arrancar, poi dai quincy di Yhwach hanno portato alla dipartita o alla morte di vari shinigami. I posti vuoti sono stati riempiti recentemente, presentando un Gotei 13 rinnovato. Vediamo nello specifico chi sono le due new entry di Bleach.

Nel capitolo speciale di Bleach, Ichigo Kurosaki si è unito al gruppetto di vice capitani che aveva l'incarico di catturare un hollow vivo. Oltre gli shinigami che già conoscevamo e che non hanno perso il loro ruolo rispetto alle ultime fasi del manga principale, ci sono stati gli inserimenti di Atau Rindo e Yuyu Yayahara.

Il primo è il vice capitano della settima divisione, attualmente guidata da Tetsuzaemon Iba. Il ragazzo è sordo ma è in grado di comunicare grazie alla lingua dei segni, mentre riesce a comprendere le parole altrui leggendo le labbra. Ha capelli neri e lunghi che gli coprono parzialmente gli occhi, mentre la sua Zanpakuto si chiama Hawk, evocata grazie al comando "Genera".

La seconda è invece la vice capitana dell'ottava divisione, guidata da Lisa Yadomaru. Yuyu Yayahara è una ragazza che si è fatta influenzare molto dalla moda gyaru del Giappone odierno, finendo per assomigliare a una di loro. Capelli biondi e lunghi, con le punte tinte di un altro colore più scuro, ha la pelle abbronzata e unghie artigliate. La sua Zanpakuto non è apparsa, ma ha mostrato di essere in grado di sfruttare un potere tramite le sue mani, o forse proprio le sue unghie.

Sicuramente con il prosieguo della saga di Tite Kubo sapremo meglio qual è la storia dei due nuovi personaggi di Bleach.