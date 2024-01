Bleach: chi è stato il Kenpachi più potente nella storia della Soul Society?

Uno dei titoli più ricercati dai guerrieri di Bleach è quello di Kenpachi, un riconoscimento equiparabile ad una consacrazione tra gli shinigami della Soul Society. Attualmente ne è in possesso Zaraki, eppure il titolo di "Kenpachi più potente della storia" non appartiene al corrente Capitano della Undicesima Brigata, ma a Sōya Azashiro.

Come raccontato da uno dei tanti romanzi che si legano collateralmente al filone principale di Bleach, cioè The Spirits Are Forever With You scritto da Ryohgo Narita, in passato è esistito uno shinigami dai poteri talmente inavvicinabili e imprevedibili, da rappresentare agli occhi della Soul Society un pericolo enorme per la sua preservazione, al punto da spingere il Gotei 13 a relegare per l'eternità questo fantomatico spadaccino nel Muken, ovvero nella stessa prigione in cui è detenuto Aizen, dato il radicale grado di minaccia da lui incarnato. E alla pari del villain di riferimento di Bleach, questo shinigami, di nome appunto Sōya Azashiro, era temuto sia per i piani con cui voleva manipolare la struttura genetica degli uomini, sia per il livello della sua Zanpakuto, denominata Urozakuro.

Come Tite Kubo ci ha confermato nella saga di A Thousand-Year Blood War, lo stesso Zaraki, per poter assurgere al rango definitivo di Kenpachi, ha necessitato di superare colei che aveva ottenuto in passato tale consacrazione, ovvero Unohana, nonostante – come per tradizione – avesse già sconfitto il precedente detentore del titolo in un duello mortale tenutosi davanti a più 200 membri dell'Undicesima Brigata. Il motivo è semplice, e riguarda la necessità del Kenpachi di astrarsi dal resto degli shinigami, per ergersi a sintesi e punto apicale dello spirito combattivo delle divinità della Soul Society.

Da questa prospettiva, l'Ottavo detentore del titolo di Kenpachi, ovvero Azashiro, non aveva rivali. Non solo ha ucciso Kuruyashiki, ovvero uno storico Capitano della Undicesima Brigata in grado di superare da solo un Vasto Lorde (cioè lo stadio anticamerale che precede in Bleach l'evoluzione degli Arrancar) ma ne ha obliterato il corpo senza neanche sfiorarlo. Il potere che contraddistingue la sua Zanpakuto, consente infatti ad Azashiro di fondersi con tutti gli ambienti (ed oggetti) che gli stanno attorno, di qualsiasi materia siano composti. È questo che gli ha permesso di rifluire in una struttura organica come il corpo di Kuruyashiki, portandolo infine ad implodere dall'interno.

Questa sua capacità era così temuta agli occhi degli shinigami della Soul Society non tanto per il grado di imprevedibilità che sottende, quanto per ciò che poteva comportare in riferimento all'evoluzione/trasformazione degli umani che finivano sotto il suo raggio d'azione. Il linea con i piani messi in atto da Aizen nel corso di Bleach, anche Azashiro desiderava intervenire sui processi organici degli esseri umani, ma a fini meno apertamente “egoistici”: il suo obiettivo, infatti non era quello di abbattere le barriere genetiche tra hollow e shinigami per giungere ad un potere illimitato, ma quello di estirpare dall'anima degli uomini tutti gli aspetti più negativi e umbratili, in modo da cancellare i semi della hollowficazione ed evitare che in futuro si riproducessero nuove anomalie spirituali. Un intento, ai suoi occhi, “nobile”, che ha avuto come conclusione l'incarcerazione eterna nel Muken, dove Azashiro tuttora è relegato.