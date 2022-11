Bleach: chi erano i precedenti Capitani del Gotei 13? I dettagli sulla prima generazione

Con l'adattamento animato dell'arco narrativo finale di Bleach stanno emergendo ulteriori dettagli sull'opera creata da Tite Kubo. In particolare gli ultimi episodi della serie prodotta da Studio Pierrot hanno messo in luce le gesta della prima generazione del Gotei 13.

Con Genryusai Shigekuni Yamamoto sconfitto da Yhwach, l'introduzione del settimo episodio Bleach: Thousand-Year Blood War mette in luce il vecchio Gotei 13. Lo squadrone che mille anni prima batté i Quincy era ben diverso da quello attuale ed era conosciuto per la sua crudeltà e per il modo in cui sfruttava ogni possibilità, anche la più losca, per sconfiggere il nemico. Fu solamente il lungo periodo di pace conquistato con la fine di Yhwach che ammorbidì Yamamoto e che portò alla generazione attuale del Gotei 13. A ogni modo, sono emersi nuovi dettagli sulla primissima generazione di comandanti.

L'autore di Bleach ha condiviso un'illustrazione del primo Gotei 13, a cui ora si aggiungono ulteriori informazioni. La 1a Divisione del primo Gotei 13 era guidata da Yamamoto, assistito dal suo vice Chojiro Sasakibe. La 2a Divisione era capeggiata da Chika Shihouin, antenato di Yoruichi. La 3a e la 4a erano invece comandate da Kinroku Izuhara e Chikiri Shijima. Obana Danjiro e Furoufushi Saitou guidavano la 5a e 6a Divisione. Dalla 7a alla 13a Divisione del Primo Gotei 13 i capitani erano rispettivamente Nobutsuna Shigyou, Unsai Katoribatsu, Entetsu Kumoi, Furuoki Outokawa, Yachiru Unohana, JiuHin Zenjou e Saizou Sakahone. Prima o poi vedremo questi comandanti in azione?