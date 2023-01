Bleach: chi è lo Shinigami più forte? Il titolo di più potente dopo quella morte

Un'attesa durata dieci, lunghi anni ha portato alla trasmissione, tra i mesi di ottobre e dicembre 2022, di Bleach: Thousand-Year Blood War. L'adattamento della saga finale dell'opera di Tite Kubo ha sconvolto la Soul Society. Chi è ora lo Shinigami più forte dell'universo narrativo di Bleach?

Nelle tredici puntate del primo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War i Soul Reaper del Gotei 13 hanno affrontato l'invasione degli Sternritter guidati da Vostra Maestà Yhwach. Solamente grazie all'intervento di un vecchio nemico la Seireitei non è caduta e l'esercito nemico è stato costretto alla resa. Tuttavia, chi invece è caduto sotto i colpi del nemico è il Capitano Generale Genryusei Shigekuni Yamamoto.

Con l'inganno Yhwach è riuscito a uccidere Yamamoto e a vendicarsi dello sterminio dei Quincy compiuto dagli Shinigami mille anni prima. Ma con la morte del Comandante della 1a Divisione del Gotei 13, chi detiene ora il titolo di più forte Soul Reaper?

Dalla questione va escluso Kurosaki Ichigo, il quale nell'episodio 13 di Bleach: Thousand-Year Blood War ha scoperto di avere discendenze Quincy, Sosuke Aizen, ormai relegato nel Muken, e Ukitake, gravemente malato.

A contendersi questo titolo restano dunque tre personalità, i capitani delle compagnie 4, 8 e 11. Partiamo da Unohana, di cui in Bleach: Thousand-Year Blood War scopriamo i peccati commessi in passato. Ex Kenpachi, ha ora una missione ben precisa per cui non può ereditare il titolo lasciato vacante da Yamamoto. Zaraki si fregia del titolo di Kenpachi, ma egli non è capace di ascoltare la voce della sua Zanpakuto. Per questo non è in grado di utilizzare il bankai e sebbene sia stato l'unico ad aver sconfitto diversi Sternritter è poi caduto proprio per la sua incapacità.

Attualmente il Soul Reaper più forte è Kyoraku Shunsui, succesSivamente alla morte di Yamamoto divenuto il Capitano Generale del Gotei 13. Shunsui ha la personalità, l'influenza, la nobiltà d'animo e l'esperienza giuste per succedere a Yamamoto.

Per essere etichettato come il Soul Reaper più forte, tuttavia, non serve essere solamente quello più autorevole, ma anche effettivamente quello più efficace in battaglia. Sebbene si esponga meno del capitano Kuchiki o di Kenpachi, Shunsui è resistente, veloce, potente fisicamente, abile con la spada e con il kido. Egli è inoltre uno dei pochi a impugnare contemporaneamente due zanpakuto e a sfruttare un bankai dai poteri devastanti. Lo rivedremo in azione nel secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War.