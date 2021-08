Bleach: chi è il vice capitano che è stato ferito nel capitolo speciale?

Tutto è cambiato in Bleach. Sono passati tanti anni dall'inizio della storia per tutti i personaggi, che sono cresciuti, maturati, sono diventati genitori. Eppure sembra esserci sempre qualcosa che vuole disturbare la pace nelle loro vite.

Il capitolo speciale di Bleach ha segnato l'ingresso nel cast di due nuovi vice capitani del Gotei 13, che hanno consolidato e riempito i buchi di ruolo che si erano generati durante le passate guerre. In questo modo l'organigramma del Gotei 13 è completo, anche se ci sono tanti volti poco conosciuti che si sono aggiunti nelle ultimissime fasi del manga di Bleach.

Nel capitolo è uno di questi ad essere ferito, all'apparenza gravemente, dalle bestie infernali. Chi è il vice capitano ferito in Bleach? La risposta è la vice capitana della quarta divisione, Kiyone Kotetsu. Sorella minore di Isane, ora capitana della quarta divisione la posto di Retsu Unohana, è apparsa pochissimo durante le vecchie saghe di Bleach.

In sostanza, i ghoul fuoriusciti dall'inferno hanno aggredito in primis il personaggio che aveva più capacità curative di tutti. Considerato il modo in cui Tite Kubo ha deciso di concludere il capitolo, non sappiamo ancora se Kiyone Kotetsu sopravvivrà alla ferita subita al torso dalla creatura degli inferi.