Bleach: chi vincerebbe in un ipotetico ed epico scontro tra Ulquiorra e Byakuya?

Bleach è una serie caratterizzata da battaglie epiche, e senza esclusioni di colpi, basti pensare allo scontro finale tra Ichigo e Aizen. Tuttavia molti personaggi non si sono mai affrontati, come Byakuya Kuchiki e Ulquiorra Schiffer, due abilissimi combattenti che darebbero vita a scene intense ed indimenticabili.

Ma chi vincerebbe tra i due? Per cercare di ottenere una risposta analizzeremo nello specifico le abilità e i poteri di entrambi. Il Capitano della Sesta Divisione rientra sicuramente tra i migliori combattenti, ma viene superato dai capitani Yamamoto, Ukitake e Kyoraku, ma Byakuya ha comunque delle capacità impressionanti, prima fra tutte la sua velocità, che gli consente di spostarsi in maniera estremamente rapida da una posizione all'altra, permettendogli comunque di attaccare e lasciare l'avversario sorpreso, come successo durante il primo incontro con Ichigo.

Per quanto riguarda l'utilizzo della katana, Byakuya è diventato un vero maestro, essendosi allenato duramente e per molto tempo con suo nonno Ginrei Kuchiki. È anche particolarmente abile nel corpo a corpo, ma negli attacchi a distanza riesce a dare il suo meglio, grazie alla grande quantità di incantesimi Kido utilizzati per rendere i nemici inoffensivi o bersagli molto più semplici da colpire. La vera forza di Byakuya risiede però nella sua Zanpakuto, chiamata Senbonzakura, capace di trafiggere i nemici con un'infinità di lame a forma di petalo. Naturalmente il Bankai della Zanpakuto è ancora più devastante, dato che porta Byakuya e il suo avversario in un'arena costituita da molte spade, dove lo Shinigami può effettuare il suo attacco più devastante, Shikei: Hakuteiken.

Ulquiorra si posiziona invece al quarto posto tra gli Espada, e rappresenta sotto alcuni punti di vista il miglior esemplare di Arrancar. La sua pelle è resistente e dura quanto l'acciaio, può utilizzare Pesquisa per comprendere le abilità dell'avversario, e come Byakuya, può raggiungere elevati livelli di velocità. Può colpire con dei potenti calci corpo a corpo, le sue capacità da spadaccino sono paragonabili a quelle di Ichigo. Grazie alla sua Zanpakuto Murcielago, una volta attivata Ulquiorra ottiene delle grandi ali nere, e può generare delle lance d'energia a dir poco devastanti. Oltre alla tecnica Cero Oscuras, che è stata capace di distruggere la maschera di Ichigo, l'Espada può fare affidamento sulla Seguenda Etapal, che gli garantisce maggiore forza e velocità, e anche una coda, per non parlare di una velocissima rigenerazione.

È proprio per l'ultima tecnica spiegata che probabilmente Ulquiorra avrebbe la meglio in uno scontro diretto con Byakuya, che sarebbe comunque in grado di lasciare un segno nella memoria degli appassionati. Voi cosa ne pensate di questo ipotetico scontro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.