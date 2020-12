Bleach: chi vincerebbe nello scontro fra Byakuya e Tosen?

Molti dei personaggi più forti di Bleach fanno parte dei Soul Reaper del Gotei-13. Tra questi ci sono il capitano Byakuya Kuchiki e il capitano Kaname Tosen. Entrambi hanno zanpakuto interessanti e molte abilità, ma cosa succederebbe se si scontrassero tra loro?

Byakuya e Tosen non si sono mai scontrati, ma se lo facessero, chi vincerebbe la battaglia? Ancora prima di sfoderare le zanpakuto, Byakuya si godrebbe il suo discreto vantaggio su Kaname Tosen, in quanto possiede un passo veloce e le sue capacità di combattere usando la spada sono decisamente superiori.

Potrebbe gradualmente infliggere danni a Tosen, specialmente con l’uso di kido, quindi Tosen userebbe lo shikai della sua zanpakuto Suzumushi, per pareggiare i conti. Le lame giganti dello shikai sono troppo lente e impacciate per colpire Byakuya, ma riuscirebbe a colpirlo con la prima forma di Suzumushi, un’onda ultrasonica capace di far perdere i sensi all’vversario, potrebbe colpirlo.

In questo modo Byakuya dovrebbe combattere sopportando il dolore, fino a riuscire ad usare il suo shikai, ricoprendo il campo di battaglia di petali. Poiché i petali di disperderebbero ovunque, Byakuya non avrebbe bisogno di vedere chiaramente Kaname per colpirlo.

Kaname in svantaggio userebbe il bankai, diventando così capace di vedere e sentire. Dentro al suo bankai, Kaname può avere la meglio su Byakuya giocando sulla sorpresa, ma Byakuya può circondarsi di petali per difendersi.

Byakuya userebbe il bankai, trasformando i petali in lame affilate, e anche se Byakuya non può vedere e sentire Kaname, i petali colpirebbero comunque il target. Kaname continuerebbe a subire danno, fino alla rottura del suo bankai. Byakuya avrebbe la meglio.

