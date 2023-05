Bleach: cinque personaggi dell'anime la cui vita è stata piena di tragedie

Tite Kubo non si è risparmiato quando si è trattato di scrivere la storia dei suoi personaggi. In molti subiscono traumi a causa di perdite, sconfitte, delusioni, tradimenti e tanto altro ancora. Ecco cinque personaggi di Bleach che hanno subito tragedie nel corso della loro vita.

Il primo dei personaggi da citare è Szayelaporro Grantz, lo scienziato pazzo degli Espada che adora trafficare con il corpo di shinigami e arrancar, sfruttandoli come cavie per esperimenti folli e crudeli. Eppure la legge del contrappasso è arrivata: la sua tragedia è essere diventato la cavia di Mayuri Kurotsuchi, lo scienziato del Gotei 13 che non si trattiene di certo su un nemico.

Un altro personaggio che ha sofferto molto durante la sua vita è Inoue Orihime che, insieme al fratello Sora, ha subito abusi dai genitori, cosa che portò i due ad allontanarsi dalla casa familiare. In seguito, però, la perdita del fratello ha inciso molto sulla sua vita, in particolar modo quando questo si è trasformato in un hollow.

Anche Nemu Kurotsuchi conduce una vita piuttosto tragica. La "figlia" di Mayumi, o per meglio dire la sua creatura, è costretta a subire la tossicità e la mania degli esperimenti del padre, soffrendo sempre per il dolore inferto. Da non dimenticare poi il vice capitano Momo Hinamori, shinigami della quinta divisione che adorava Aizen e si è trovata prima a vedere il suo cadavere e poi a subirne il tradimento in maniera crudele.

Si finisce poi con Ichigo Kurosaki, il protagonista di Bleach. Già da bambino, Ichigo fu gettato nello sconforto per la morte della madre, uccisa da un hollow, ma poi durante la vita ha dovuto affrontare tante crisi, una dietro l'altra, sia a causa della sua ascendenza che dei poteri scatenati.

Ovviamente l'elenco potrebbe essere più lungo aggiungendo i traumi di Rukia Kuchiki e del fratello adottivo Byakuya, così come di altri personaggi della serie. Ci sarà poi sicuramente spazio per altre tragedie in Bleach: Thousand Year Blood War parte 2.