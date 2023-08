Bleach: la classifica delle zanpakuto più pericolose, ecco la top 10

Le zanpakuto sono l'arma principale degli shinigami di Bleach. Tutti i nemici affrontati, dagli hollow agli arrancar passando per i quincy e non solo, vengono combattuti con queste katane dall'aspetto semplice se sigillate, ma che diventano uniche e particolari una volta rilasciato il loro pieno potere con lo shikai.

Essendo le armi principali insieme alle arti spirituali, che però vengono utilizzate poco, Tite Kubo ne ha mostrate parecchie durante la storia di Bleach. Ecco la top 10 delle zanpakuto più pericolose di Bleach.

La top 10 parte con Wabisuke, la spada di Kira che ha una lama molto particolare. Una volta diventata shikai, si piega su sé stessa diventando quadrata e ha il potere di raddoppiare il peso di ogni cosa che tocca. Al nono posto c'è Shinso, lo shikai di Gin Ichimaru, che è una delle lame più veloci grazie alla sua capacità di estendersi e ritirarsi molto rapidamente. Ottavo posto per la Suzumebachi di Soi Fon: questa è un semplice aculeo dalla portata ridotta ma che è maledettamente rischiosa da affrontare. Infatti, se tocca due volte lo stesso punto, l'avversario muore.

Settimo posto per Katen Kyokotsu, la zanpakuto doppia di Shunsui Kyoraku che non ha abilità banali, dato che crea giochi per bambini assolutamente imprevedibili e ai quali i contendenti devono sottostare. Sesto posto per la Nozarashi, una delle zanpakuto apparse più tardivamente in Bleach. La spada di Zaraki è comparsa soltanto dopo lo scontro con Unohana ed è una mannaia gigante capace di tagliare qualunque cosa, anche lo spazio stesso.

Quinto posto per Senbonzakura, l'iconica katana di Byakuya Kuchiki capace di frammentarsi in tanti pezzetti piccolissimi ed essere comunque controllata dal suo possessore, per attacchi piccoli ma molteplici. Quarto posto per Suzumushi, l'arma di Kaname Tosen. Utilizzata prima del suo passaggio nella fazione degli Arrancar, questa katana agisce molto sui sensi avversari, attaccandoli col suono oppure privandoli della vista con le sue abilità superiori.

Sul podio si parte con Sakanade, la zanpakuto di Hikari Shinji che è in grado di sconvolgere i sensi avversari: sopra e sotto, destra e sinistra, avanti e dietro, tutto è capovolto e difficile se non impossibile da affrontare. Ryujin Jakka è al secondo posto: la spada infuocata di Yamamoto può incenerire tutto con una potenza assurdamente alta, e non a caso è la zanpakuto dell'elemento fuoco più potente di tutte. Infine prima posizione per Kyoka Suigetsu, la zanpakuto di Sosuke Aizen ed elemento principale della prima parte del manga di Bleach. Una katana molto particolare che già nel suo stadio di shikai può mostrare illusioni a chi ne abbia visto il rilascio, rendendola quindi potenzialmente invincibile.

C'è qualche altra zanpakuto di Bleach che vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.