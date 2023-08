Bleach: un cliffhanger mortale lascia il destino di quel personaggio in sospeso

Nella seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War Yhwach non ha lasciato scampo alla Soul Society. Poco dopo il primo attacco, che ha causato la morte del Comandante Yamamoto, gli Sternritter sono tornati all'assalto della Seireitei, finita vittima degli attacchi dei Quincy.

Con Kurosaki Ichigo che non è ancora sceso sul campo di battaglia, impegnato nel terminare l'addestramento nel Palazzo del Re delle Anime, l'adattamento dell'arco della Guerra Millenaria sta evidenziando gli scontri tra i Capitani del Gotei 13 e gli Sternritter.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x17 Sajin sfrutta la tecnica segreta del suo clan, quella dell'umanizzazione, per disfarsi di Bambietta Basterbine, che in precedenza aveva rubato il suo Bankai. Se per il capitano della 7a Divisione sembra non esserci più speranza, lo stesso non si può dire per la Sternritter E.

Mentre Sajin Komamura si allontana convinto di poter sconfiggere Yhwach, ma solamente per rendersi conto di essere stato raggirato, Bambietta giace per terra sbalordita per aver perso contro un Soul Reaper. Ormai esausta e non più utile alla causa di Vostra Maestà, Bambietta viene avvicinata dalle sue compagne. Giselle Gewelle vuole aiutare la Sternritter E, che però sembra terrorizzata da queste parole. Il destino di Bambietta è ancora da scriversi, oppure andrà incontro alla morte proprio per via delle sue compagne? Potremmo scoprirlo con l'uscita di Bleach: Thousand-Year Blood War 2x18.