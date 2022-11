Bleach e Coca Cola: la nuova pubblicità causa scalpore per una frase

Il ritorno di Ichigo Kurosaki con Bleach: Thousand Year Blood War ha causato l'hype degli appassionati di tutto il mondo. Il franchise si è completamente risvegliato dal torpore nel quale era stato gettato negli ultimi anni, e ciò ha risvolti anche sul mondo pubblicitario, e non soltanto quello giapponese.

Se in Giappone le pubblicità e crossover con gli anime e manga sono all'ordine del giorno, sia per quelli di spessore che quelli minori, non si può dire lo stesso per l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Per questo è risaltata subito la pubblicità di Coca Cola x Bleach, una partnership che ha portato alla creazione di una limited edition.

Le lattine di questa Coca Cola zero sugar hanno uno sfondo bianco con un pattern arancione-rosso e un Ichigo Kurosaki con la zanpakuto sfoderata. La pubblicità di Coca Cola x Bleach ha però fatto scalpore per una certa frase: "Ever wondered what Bleach tastes like?". Una frase che in italiano potrebbe essere tradotta come "Hai mai pensato che gusto abbia Bleach?" e che è quindi innocua, ma va ricordato che il titolo di Bleach ha un significato particolare in inglese: candeggina.

In sostanza, molti fan americani o comunque anglofoni hanno fatto notare come questa frase potrebbe essere confusa con una proposta di assaggiare la candeggina, specie tra chi non conosce l'anime. Forse, con la prosecuzione di Bleach: Thousand Year Blood War, questo malinteso diventerà meno importante.