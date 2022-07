Bleach: il coinvolgimento di Tite Kubo nella produzione del nuovo anime

Nel mese di ottobre 2022 debutterà una nuova stagione dell’anime di Bleach, incentrata sull’intenso arco narrativo della Guerra Millenaria. Tra le grandi aspettative, aumentate dopo la diffusione del primo trailer, alcuni fan si sono chiesti quanto abbia partecipato Tite Kubo alla produzione, e prontamente il mangaka ha risposto.

In un’intervista organizzata da Viz Media, dopo il panel tenutosi all’Anime Expo, Kubo ha dichiarato di essere stato profondamente coinvolto nella produzione, per poi entrare più nel dettaglio. “Di solito non sono il tipo di autore che vuole ficcare troppo il naso negli adattamenti. Sembra come se volessi cambiare il loro lavoro” così ha commentato, mostrando anche un enorme rispetto per i numerosi professionisti che hanno preso parte al progetto.

“Stavolta, però, credo che la mia partecipazione, i miei input, abbiano contribuito a rendere tutto più piacevole per i fan, quindi aiuto sempre quando se ne presenta l’occasione”, ha continuato Kubo con grande entusiasmo, prima di passare a congratularsi con due delle figure principali a capo della trasposizione: “comunque, il regista (Tomohisa Taniguchi) e lo sceneggiatore/adattatore (Masaki Hiramatsu) conoscono molto bene la serie. Grazie a loro, il mio lavoro è stato incredibilmente semplice”.

