Bleach: come si disegna Gin? Ce lo spiega un animatore

Dopo diversi anni dalla conclusione del manga, Bleach è tornato sulla cresta dell'onda, complice l'imminente pubblicazione degli episodi finali dell'anime e l'annuncio della serie spin-off Burn The Witch. Per ringraziare i fan, uno degli animatori ha condiviso uno speciale video su come disegnare uno dei personaggi più amati di questa saga.

Gin Ichimaru è uno dei primi antagonisti della serie Bleach, nonché uno dei personaggi più amati dagli appassionati, furiosi per un Tweet di Viz Media. Rivelatosi come uno scagnozzo di Aizen, Gin ha nascosto la sua malizia dietro un gran sorriso. Tuttavia, l'antagonista non è riuscito a sfuggire al tradimento della Soul Society ed è stato ucciso dallo stesso Aizen, mentre il suo amico Rangiku era al suo fianco.

Uno degli animatori più noti della serie, Masashi Kudo, ha condiviso due serie di video che hanno mostrato come l'animatore riesca a realizzare una splendida illustrazione di Gin Ichimari in meno di un'ora. Ancora non sappiamo se l'animatore presterà o meno i suoi talenti negli episodi conclusivi dell'anime o in Burn The Witch, ma in passato Kudo ha più volte condiviso alcuni dei suoi più fantastici lavori, confermando la sua passione per Bleach.

L'animatore ha lavorato anche per lo Studio Pierrot, studio di animazione che ha dato vita ai racconti di Naruto. Con questi filmati, ancora una volta, Kudo ha dimostrato di essere uno dei più grandi maestri dell'animazione moderna. In attesa della conclusione della serie animata, possiamo comunque goderci gratuitamente su MangaPlus alcuni capitoli di Bleach.