Bleach, come finisce il manga di Tite Kubo? Riassunto del finale in vista dell'anime

Con l'arrivo di Bleach: Thousand Year Blood War parte 3 nel 2024 la possibilità di vedere la conclusione dell'anime è altissima. Ormai resta davvero poco da adattare, con l'ultima fase che riguarda la lotta di Ichigo e degli shinigami contro gli Sternritter. Ma come si concludeva il manga di Bleach? Vediamo la fase finale della storia.

Facciamo un riepilogo proprio in vista dell'anime. Nell'ultimissima fase del manga di Tite Kubo, gli shinigami rimasti in gioco cercano di contrastare Yhwach, Jugram e gli altri quattro quincy più forti. Iniziano così a scatenarsi diverse battaglie che vedono coinvolti personaggio del calibro di Shunsui Kyoraku e Zaraki Kenpachi al massimo della forza, ma non solo.

Uryu Ishida ha tradito i quincy e ha affrontato Jugram, mentre Ichigo si è diretto verso Yhwach con il supporto di Orihime. Purtroppo, la prima battaglia va a sfavore del protagonista, con il capo dei quincy che si dirige verso la Soul Society per uccidere Aizen. Il condannato a morte viene temporaneamente liberato e si scatena un'altra battaglia, nella quale interviene anche Ichigo. Stavolta, il protagonista riesce a sconfiggere il potere del nemico, battendolo.

Nel capitolo finale di Bleach, sono passati anni e Ichigo ha messo su famiglia insieme a Inoue, e lo stesso hanno fatto Renji e Rukia nella Soul Society. I figli delle due coppie si incontrano per la prima volta nel mondo umano, rivelando entrambi di essere shinigami, concludendo la saga degli dei della morte.

Dopo questo finale, è presente il oneshot infernale di Bleach che potrebbe lanciare una nuova saga per il manga di Tite Kubo.