Bleach: Come funziona il potere di Suzumebachi, l'arma di Soifon?

Abbiamo scoperto chi sono i dieci personaggi più forti di Bleach, adesso parliamo dei poteri mostrati da Soifon nel corso delle puntate dello show incentrato sulla storia di Ichigo e dei suoi numerosi alleati.

Come sapete la Zanpakuto di Soifon, di nome Suzumebachi, una volta attivata ha due diverse forme, la prima la rende simile ad un guanto con un lungo pungiglione: il primo colpo della lama crea un tatuaggio a forma di farfalla sul corpo dell'avversario di Soifon, un secondo colpo nello stesso punto causerebbe la morte del suo rivale, indipendentemente dalla sua forza.

La seconda forma di Suzumebachi, utilizzabile attivando il Bankai e denominata "Jakuho Raikoben", invece ha un potere completamente diverso: l'arma di Soifon diventa un cannone che ricopre il suo braccio, insieme ad una guardia per il suo volto, permettendole di sparare un missile di energia spirituale. Soifon è in grado di usarlo una sola volta, un secondo colpo infatti esaurisce completamente le sue forze. Il capitano della seconda compagnia del Gotei 13 è uno dei personaggi più amati dagli appassionati dello show di Tite Kubo, come dimostrano le numerose fan art e i cosplay dedicati a Soifon di Bleach. Infine ricordiamo che è in lavorazione una nuova serie anime di Bleach.