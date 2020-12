Bleach: come il tragico passato di Rukia avrebbe potuto trasformarla in un Villain

L'opera di Tite Kubo, Bleach è piena di personaggi dal passato oscuro e tormentato, caratterizzato da eventi che li hanno profondamente segnati e cambiati. Tra questi troviamo molti degli Shinigami più importanti, come il capitano Byakuya Kuchiki, e anche uno dei personaggi fondamentali, ovvero sua sorella Rukia Kuchiki.

Molte delle esperienze negative vissute da Rukia avrebbero potuto influire negativamente sulle sue scelte e decisioni, portandola a seguire un percorso oscuro e alimentare il suo rancore, e il suo odio nei confronti di un mondo così ingiusto, trasformandola probabilmente in quello che sarebbe stato uno degli avversari più temibili della serie. Tuttavia sappiamo Rukia è riuscita a non cadere vittima di questa corruzione grazie alla sua grande forza di volontà.

Durante l'infanzia si è ritrovata costretta a vivere di furti nei vicoli del distretto Rukongai, con il piccolo gruppo di teppisti in cui si trovava anche Renji Abarai. Rukia ha anche sofferto l'abbandono, da parte di sua sorella maggiore che ha deciso di lasciarla per sposarsi con Byakuya, che non sapeva minimamente dove cercare la bambina. Le numerose difficoltà affrontate nei primi anni di vita, e anche una volta entrata nella Soul Society avvicinano la sua storia a quella di altri personaggi che hanno deciso di abbracciare il male, come Dio Brando in Le Bizzarre Avventure di Jojo, che ha puntato ad avere sempre più potere per compensare la brutalità di alcuni eventi che hanno segnato la sua vita.

Successivamente Rukia troverà un posto nella famiglia Kuchiki, venendo adottata da Byakuya, e comincerà il suo addestramento come Shinigami. Un avvenimento che l'ha profondamente cambiata è stato il dover uccidere il suo caro amico Kaien Shiba, entrato in contatto con un Hollow. Anche per quanto riguarda le ingiustizie si possono trovare esempi che hanno coinvolto la Shinigami, come quando ha prestato i suoi poteri a Ichigo ed è stata arrestata, subendo una sentenza esageratamente severa.

Anche Byakuya sceglierà di volgere le spalle alla sorella, che ha continuato a rimanere forte, nonostante l'apparente solitudine. Sin dall'infanzia si è mostrata apprensiva e attenta nei confronti dei suoi amici e compagni, e ha sempre avuto il coraggio di affrontare ogni pericolo, e anche di perdonarsi tempo dopo per lo scontro con Kaien. Ichigo ha giocato poi un ruolo molto importante, essendo sempre al fianco di Rukia, e cercando di proteggerla in ogni occasione, un affetto che sicuramente l'ha aiutata a non divenire una persona malvagia.

Ricordiamo che Ulquiorra ha ottenuto un fedelissimo cosplay, e vi lasciamo ripercorrere l'evoluzione del rapporto tra Rukia e Byakuya.