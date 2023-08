Bleach compie gli anni: grandi progetti per il 22° anniversario della serie manga

Il 7 agosto dell'ormai lontano 2001 sulle pagine di Weekly Shonen Jump debuttava un'opera sconosciuta di un debuttava. Sono ora passati ben ventidue anni e quel manga di un oggi famosissimo Tite Kubo si è rivelato essere uno degli shonen più iconici di sempre, tanto da far parte dei Big 3 di Shueisha. Bleach festeggia il suo 22° anniversario!

Nell'ottobre del 2022, a dieci di distanza dall'ultima puntata trasmessa e a sei dalla fine dell'opera, Ichigo Kurosaki è tornato in Bleach: Thousand-Year Blood War, l'adattamento della saga finale lasciata in sospeso da Studio Pierrot. Mentre l'anime affronta il suo secondo cour sui quattro totali previsti, il manga raggiunge un importante traguardo, quello dei 22 anni dal debutto.

Il manga di Bleach festeggia il suo 22° anniversario e per celebrare questa importante ricorrenza il maestro Tite Kubo ha rilasciato un nuovo artwork. L'immagine da lui condivisa sui social media ritrae Kurosaki Ichigo in outfit casual su sfondo giallo.

Questo non è l'unico progetto per festeggiare l'anniversario. Per commemorare i 22 anni dall'inizio di Bleach e le sue oltre 130 milioni di copie in circolazione i membri di KlubOutside, un gruppo di abbonati che può partecipare a eventi ufficiali dell'opera, avranno l'onore di poter partecipare a una sessione di "Domande e risposte" con Kubo. Anche i non abbonati potranno vedere le risposte fornite dall'autore, che andrà a risolvere dubbi e incertezze, nonché a svelare curiosità e dettagli ancora ignoti.