Bleach sta per compiere 22 anni: l'art di Kubo che festeggia anticipatamente la ricorrenza

Quest'anno Bleach compirà il suo 22° compleanno. Sembra essere accaduto da pochissimo, ma il primo capitolo di quell'opera che ha segnato per sempre il medium e che ha fatto parte dei Big 3 di Shueisha con ONE PIECE e Naruto veniva pubblicato nel lontanissimo 2001. Un artwork inedito del sensei Tite Kubo celebra questa ricorrenza.

Con il ritorno dell'anime dopo dieci lunghissimi anni d'assenza, Bleach ha conquistato il titolo di miglior anime della storia. Bleach: Thousand-Year Blood War ha infatti conquistato il pubblico con un prodotto superbo confezionato da Studio Pierrot.

Nel 2023 Bleach: Thousand-Year Blood War tornerà con il secondo cour della serie. Il debutto è previsto per i mesi estivi dell'anno, proprio quando la serie manga festeggerà i 22 anni dalla prima pubblicazione su Weekly Shonen Jump.

L'esordio di Bleach sulla rivista madre di Shueisha risale al 7 agosto 2001 e per commemorare anticipatamente questo importantissimo anniversario Tite Kubo ha rilasciato sul suo Twitter ufficiale un artwork inedito. L'illustrazione originale del maestro ritrae Kurosaki Ichigo con una t-shirt su cui è inciso il logo di Klub Outside, il servizio in abbonamento per entrare a far parte del fanclub ufficiale del mangaka. E voi seguite le avventure nella Soul Society sin dal primissimo giorno oppure avete conosciuto Bleach solamente con il debutto dell'anime sulla Guerra Millenaria?