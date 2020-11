Bleach: conosciamo Aaroniero Arurruerie, il più strano degli Espada

Tra i 10 Espada presentati nella saga degli Arrancar, in Bleach, quello dal numero 9, Aaroniero Arurruerie è probabilmente uno dei più deboli ma al contempo uno dei più particolari. Andiamo a conoscerlo.

La prima caratteristica che contraddistingue questo villain è quella di essere composto da migliaia di Hollow. Sappiamo infatti che queste creature possono nutrirsi dei propri simili raggiungendo, in successione, gli stadi di Menos Grande (o Gillian), Adjuchas e Vasto Lorde. Il caso di Aaroniero però è particolare, egli rappresentando il peccato dell'ingordigia ha continuato a nutrirsi di Hollow senza mai superare lo stadio di Gillian, rivelando a Rukia di averne al proprio interno 33650.

Grazie al potere Glotoneria, l'Arrancar, può assumere l'aspetto di uno shinigami. In particolare, avendo divorato Metastacia, un Hollow sperimentale di Aizen che aveva preso il controllo di Kaien Shiba, il villain può prendere l'aspetto di quest'ultimo riscendo perfino ad utilizzare uno Shikai con la propria Zanpakuto.

Dopo aver rivelato le proprie vere sembianze scopriamo che il capo di Aaroniero è composto da due teste sferiche immerse in un liquido, inoltre si riferisce a se stesso usando la prima persona plurale. Questa particolare condizione fisica mette in evidenza due stranezze: la prima riguarda la propria personalità di cui purtroppo non è chiaro se si tratti di due menti distinte in grado di parlare l'una con l'altra; la seconda riguarda il liquido in cui sono immerse le sue teste, il quale sembra mantenerlo in vita ed è avvolto dal mistero in quanto nemmeno Szayelappro sa di cosa sia composto.

Infine un'ultima particolare caratteristica di questo nemico riguarda la capacità chiamata Ninshiki Doki. Essa permette ad Aaroniero di trasmettere dati sensoriali agli altri espada in modo da condividere le informazioni riguardanti le battaglie da lui affrontate. Fu in questo modo che i suoi alleati seppero della sua morte per mano di Rukia.

