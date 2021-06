Bleach, continuano le avventure di Ichigo su Prime Video: disponibili i nuovi episodi

Bleach è un'opera famosa e conosciuta in tutto il mondo e, allo stesso tempo, il terzo titolo più popolare di Weekly Shonen Jump durante l'epoca d'oro della rivista, quando il manga di Tite Kubo sfidava personalmente Naruto di Masashi Kishimoto e ONE PIECE di Eiichiro Oda.

Al contrario della controparte cartacea, l'adattamento anime di Bleach non ha ricevuto la stessa fortuna nel Bel Paese dal momento che la serie tv non ha riscosso la stessa popolarità di altre opere. Solo recentemente, merito anche dell'annuncio della nuova stagione, l'anime è tornato a far parlare di sé anche in Italia con Dynit che ha iniziato a rilasciare su Amazon Prime Video sempre più episodi con cadenza mensile.

A partire da oggi, infatti, arricchiscono il catalogo di Prime Video ben 22 nuovi episodi di Bleach in italiano che proseguono l'avventura di Ichigo nella Soul Society. Amazon rilascia anche una breve sinossi delle nuove puntate che qui seguono: "Sapendo che Ichigo non sarebbe in grado di battere Byakuya, Yoruichi gli somministra un anestetico per portarlo lontano dal campo di battaglia. Ma prima di andarsene, promette a Byakuya che in tre giorni riuscirà a far diventare Ichigo forte quanto lui. Riuscirà Ichigo ad ottenere il suo Bankai e il potere che ne consegue?"

