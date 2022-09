Bleach: una coppia strampalata fa ritorno in una scena del nuovo trailer

Finalmente, dopo anni e anni di attesa, l'anime di Bleach sta per tornare con l'adattamento del Thousand Year Blood War. Ciò vuol dire che nel corso delle prossime puntate assisteremo al grande ritorno in scena di una delle coppi più divertenti degli shonen.

Come evidenziato in alcune delle scene del nuovo trailer di Bleach - La guerra dei mille anni, Kurosaki Ichigo tornerà al fianco di Nelliel Tu Odelschwank, riformando quella coppia strampalata che tanto fa ridere la community.

Gli spettatori giapponesi hanno già potuto assistere alle prime due puntate di Bleach - La guerra dei mille anni, che nei territori internazionali debutteranno a fine ottobre sulla piattaforma streaming Disney+. Tuttavia, un'anteprima dell'anime arriva già dal recente filmato promozionale.

Questa saga della mitica opera scritta da Tite Kubo porterà a una guerra, che dà nome al titolo, che coinvolgerà numerose fazioni e regni spirituali. Tornato nell'Hueco Mundo per controllare alcune cose rimaste in sospeso, Ichigo incontrerà Nelliel Tu Odelschwanck, ex Terzo Espada e Arrancar dello squadrone di Sosuke Aizen.

In questa saga, Nel appare in forma bambina a Ichigo per informarlo che l'Hueco Mundo è stato conquistato dal Vandenreich. Al fianco di Grimmjow e Ichigo, si lancerà anch'essa nella mischia, ma in forma adulta grazie a Urahara.