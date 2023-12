Bleach: un cosplay dell'Arrancar Nelliel da adulta, pronta a combattere

Dopo ben dieci anni, Bleach ha fatto il ritorno sul piccolo schermo con la saga finale della Guerra dei Mille Anni. Thousand-Year Blood War è stato un grande regalo per tutti gli appassionati di questo franchise. Per ricordare insieme questo meraviglioso titolo, ammiriamo insieme un cosplay di Nelliel.

Ogni battle shonen che si rispetti ha quella saga che resterà per sempre impressa nei cuori dei fan. Per quanto riguarda l'opera di Tite Kubo, l'arco narrativo migliore di Bleach è quello dell'Hueco Mundo. La battaglia tra Shinigami e Arrancar, l'esercito guidato da Sosuke Aizen, è stata lunga ma piena di emozioni. La cosplayer louxxei ha regalato ai suoi follower una rivisitazione unica di uno dei personaggi più amati della saga in questione

In questo cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck, l'Arracar è ritratta con la sua Zanpakutō, ossia l'arma principale degli Shinigami, chiamata Gamuza. Originariamente presentata come una bambina, un tempo era la Tercera Espada, ossia il terzo membro più forte del gruppo degli Espada, i guerrieri d'elite sotto il comando di Aizen. In seguito a certi eventi, perde temporaneamente i suoi poteri e la sua forma adulta, trasformandosi in una bimba chiamata Nel.

In realtà, Nelliel è una donna estremamente potente e temibile. In quanto Arrancar, è una creatura ibrida con il potere di utilizzare sia le abilità degli Shinigami (spettri benevoli) che degli Hollow (creature spirituali malvagie). Prima di guardare il cosplay, perché non scoprire tutte le particolari abilità di Nelliel di Bleach?