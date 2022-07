Bleach: un cosplay di Nel ma cresciuta in queste foto

Gli spettatori italiani hanno avuto da qualche mese la possibilità di vedere la saga dell'Hueco Mundo, una delle più importanti in Bleach e che contribuì a far risaltare in tutto il mondo l'epica storia di shinigami creata da Tite Kubo. Per orientarsi al meglio nelle distese desolate e sabbiose, Ichigo sfruttò l'aiuto della piccola Nel.

La bambina con un teschio sulla testa e qualche cencio a coprirle il corpo era palesemente un arrancar, così come gli amici di cui si circondava. L'esserino di Bleach non sembrava utile alla battaglia, ma ben presto fu scoperta la sua vera identità. In realtà Nel è Nelliel Tu Odelschwanck, una ex espada che è stata tradita da altri due membri della tavolata dei più forti. Questa drastica perdita di forze verrà temporaneamente eliminata in Bleach quando Nel tornerà a essere ciò che è sempre stata per aiutare Ichigo Kurosaki in battaglia.

La cosplayer Cataria, grande fan di Bleach come si vede anche dal recente cosplay di Rangiku Matsumoto, stavola ha vestito i panni della arrancar. Ecco quindi un cosplay di Nelliel Tu Odelschwanck, alias la versione matura di Nel, vestita soltanto con un abito verdastro e con un il teschio sulla testa poggiato sui capelli di un verde acqua molto fosforescente.