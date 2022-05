Bleach: un cosplay di Grimmjow al femminile nella foto di Kirapika

Tite Kubo iniziò a tratteggiare a inizio anni 2000 l'universo di Bleach. All'inizio c'erano soltanto shinigami e hollow, due creature agli antipodi ma che vivevano entrambi nel mondo spirituale ed erano invisibili agli umani. Ichigo Kurosaki, protagonista della storia, iniziò a combattere con questi mostri.

Col tempo, però, le difficoltà sono aumentate a dismisura e hanno fatto capolino anche personaggi appartenenti ad altri mondi e ordini. All'inizio c'erano i quincy, capeggiati da Uryu Ishida, poi gli hollow si fecero via via più potenti grazie alle macchinazioni di Sosuke Aizen. Arrivarono così gli Arrancar, un'evoluzione di quelle creature spiritiche maledette e che costituirono una grossa gatta da pelare per i protagonisti di Bleach, culminando nella saga degli Arrancar. I dieci Espada sono tra i cattivi più riusciti degli shonen e tra questi c'era Grimmjow Jaegerjaquez.

Sin da subito si è presentato come uno dei nemici più importanti di Ichigo, che lo ha affrontato varie volte, sia nel mondo umano che nello Hueco Mundo. In attesa che torni l'anime di Bleach con tutti i suoi personaggi storici rimasti in vita, la cosplayer Kirapika ha ideato questo cosplay di Grimmjow Jaegerjaquez al femminile, mostrando come sarebbe stato l'arrancar a sesso invertito.