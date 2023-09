Bleach: un cosplay di Hikifune versione magra, una delle new entry della Guerra Millenaria

Gli shinigami, esseri sovrannaturali insiti nella cultura nipponica che più volte sono stati ripresi dai manga. Uno dei più famosi a presentare queste figure spettrali e spiritiche è Bleach, il manga scritto e illustrato da Tite Kubo tra il 2001 e il 2016. Uno degli aspetti centrali di Bleach è il mondo degli Shinigami.

Gli Shinigami sono esseri spirituali incaricati di guidare le anime defunte verso il Soul Society, un regno paradisiaco dove possono vivere in pace e svolgono un ruolo cruciale nell'equilibrio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Bleach segue le vicende di Ichigo Kurosaki, un ragazzo che acquisisce i poteri degli shinigami in seguito a un incontro con un altro shinigami, Rukia Kuchiki. Da lì, Ichigo diventa un inizia a combattere contro gli Hollow, spiriti malvagi che minacciano le anime e i vivi, ma le cose poi cambiano nel corso del tempo a causa dell'arrivo di nuovi nemici.

Nel corso della serie, vengono introdotti diversi personaggi Shinigami appartenenti al Gotei 13, ma sopra di essi c'è un'altra divisione. La Guardia Reale del Re delle Anime è un gruppo d'elite incaricato di proteggere il Re delle Anime, abitante di una dimensione alternativa e distaccata della Soul Society. Questi personaggi sono tra i più potenti nell'universo di Bleach e includono individui come Ichibei Hyosube, il capo della Divisione Zero. Tra questi c'è anche Kirio Hikifune, una donna molto energica e paffuta che si occupa di gestire il cibo e ha poteri in grado di dare ristoro a tutti.

In realtà però Hikifune è in grado di cambiare aspetto, anche radicalmente. Ed è quello che mostra questo cosplay di Kirio Hikifune magra con tanto di cucchiaio gigante per cibarvi, e prepararvi così alla guerra di Bleach: Thousand Year Blood War.