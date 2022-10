Bleach: un cosplay di Inoue Orihime allegra prima della Guerra Millenaria

Finalmente è partito Bleach: Thousand Year Blood War, il nuovo anime dedicato alla storia di Tite Kubo e che si occuperà di adattare completamente l'ultimo arco narrativo del manga, lasciato fuori dallo scorso progetto di Studio Pierrot concluso nel 2012. Ciò vuol dire che sono tornati tutti i personaggi che conosciamo ormai molto bene.

Il ritorno di Ichigo è stato associato al caos a Karakura e nella Soul Society. Entrambi i fronti devono vedersela con dei nuovi nemici che sembravano sconfitti da millenni, ma che sono tornati per attuare il loro piano finale. Ovviamente, insieme al protagonista di Bleach: Thousand Year Blood War ci sono non soltanto gli shinigami, ma anche gli umani. Quindi non può mancare la presenza di Inoue Orihime, la compagna di classe di Ichigo, sempre allegra e sorridente ma anche capace di difendere gli altri grazie ai suoi strepitosi poteri.

La si vede subito all'opera nel primo episodio di Bleach: Thousand Year Blood War, ma anche nel secondo. Prima dell'invasione dell'Hueco Mundo, vediamola in questo cosplay di Inoue Orihime sorridente realizzato da Seracoss, che ha aggiunto anche tutto il cibo che la ragazza ha portato ai protagonisti per rifocillarsi. Pensate che quella foto in basso sia idonea per rappresentare Inoue di Bleach?