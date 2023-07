Bleach: un cosplay di Inoue Orihime in battaglia per la guerra millenaria

Inoue Orihime è uno dei personaggi chiave nel manga Bleach, la creatura di Tite Kubo pubblicata dal 2001 al 2016 su Weekly Shonen Jump. È una studentessa delle superiori dal cuore gentile e dall'atteggiamento ottimista. Orihime è ammirata da molti per la sua bellezza e il suo sorriso contagioso.

Nel corso della serie, sono molte le persone che mettono le mire sul personaggio, e questo per una caratteristica particolare. Una delle caratteristiche distintive di Orihime è la sua abilità unica chiamata "Shun Shun Rikka". Grazie ai suoi fermagli, riesce a creare scudi difensivi e a guarire le ferite degli altri. O meglio, quest'ultimo potere è stato notevolmente approfondito durante la cattura ad opera di Aizen: si tratta infatti di un potere molto più profondo, non una semplice guarigione, che la portò a essere imprigionata nell'Hueco Mundo. Salvata da Ichigo, è poi tornata anche nel nuovo anime di Bleach.

Durante la Guerra Millenaria, l'arco finale dell'anime Bleach, Orihime non assume un ruolo particolarmente significativo. In questa battaglia epica tra gli Shinigami e i Quincy, è principalmente Ichigo a tornare; ciononostante, anche Inoue cerca di dare il suo contributo utilizzando le sue abilità di guarigione e i suoi scudi protettivi. La sua determinazione nel proteggere i suoi amici e la sua forza interiore emergono pienamente durante questa guerra.

Orihime è anche nota per i suoi sentimenti romantici nei confronti di Ichigo Kurosaki. In generale, Orihime è un personaggio amato per la sua gentilezza, il suo coraggio e la sua capacità di vedere il bene negli altri. E la vedrete ancora meglio in questo cosplay di Inoue Orihime creato da MariAisu: con la sua tunica bianca scollata al centro del seno, sta per accumulare poteri per lanciarsi nell'ultima grande guerra di Bleach.