Bleach: un cosplay di Inoue Orihime dalla guerra, ma stavolta senza polemiche

Lo shinigami Ichigo Kurosaki è stato gettato in una spirale di eventi fin dal momento in cui ha incontrato Rukia Kuchiki. Il primo episodio dell'anime di Bleach fu leggendario e ancora oggi amato, ma la serie sta proseguendo con una serie nuova, che sta raccontando l'ultimo frangente della lunga storia del ragazzo dai capelli arancioni.

In Bleach: Thousand Year Blood War sta proseguendo la guerra millenaria tra shinigami e quincy. Gli arcieri spirituali stavolta hanno trovato degli ossi duri, che si sono preparati per l'attacco. In molti hanno usato il loro bankai, anche Rukia Kuchiki diventata candida e gelida - e, in questo proposito, segnaliamo proprio un cosplay di Rukia Kuchiki con il bankai attivo -, pertanto tutti stanno combattendo al meglio delle proprie possibilità. Altrove, però, c'è anche il protagonista con i suoi amici più stretti che si stanno preparando.

E tra questi c'è Inoue Orihime, ormai figura immancabile in Bleach, presente fin dalle prime battute del manga. La Fullbringer, dopo aver attraversato diversi momenti bui, è tornata al fianco di Ichigo Kurosaki e lo aiuterà anche in questo frangente. La sua battaglia però inizia con il protagonista, che non riesce a sedurre con il suo nuovo vestito. Ciò ha causato problemi con una scena di Orihime nell'anime, ma non succederà lo stesso con questo cosplay.

Nel video caricato su TikTok, la cosplayer F F Plankton ha promosso proprio il nuovo abito del personaggio, visto in Bleach: Thousand Year Blood War. Cosa ve ne pare di questo cosplay di Inoue Orihime senza polemiche annesse?