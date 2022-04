Bleach: un cosplay di Inoue Orihime splendida in abiti da studentessa

L'anime di Bleach sta per tornare con la saga della guerra millenaria, l'ultima fase da adattare prima di poter davvero dire conclusa la storia. Infatti, l'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo non fu adattato ai tempi e soltanto in occasione del ventennale dell'opera sono stati annunciati i lavori sull'adattamento.

Secondo i fan, l'importante è che non ci siano filler nel nuovo anime di Bleach. Per il resto, rivedremo in azione i classici protagonisti contro nuovi nemici che tenteranno ancora una volta di minare le fondamenta della Soul Society, del mondo reale e di tutto ciò che esiste. Anche Inoue Orihime tornerà alla carica insieme agli altri protagonisti dello shonen che ha segnato il nuovo millennio.

Non ci sarà più tempo per la scuola, eppure questo cosplay di Inoue Orihime creato dalla russa Win Winry riporta alle prime fasi del manga e dell'anime. La ragazza dai capelli arancioni innamorata di Ichigo indossa la divisa scolastica estiva dell'istituto, formata da una semplice camicia bianca con fiocco rosso e una gonna grigia. Spiccano quindi i capelli arancioni di Inoue, agghindati anche con i due fermacapelli da cui scaturiscono i suoi poteri capaci di mutare la realtà.

Godetevela perché sarà difficile rivederla così in futuro, con la guerra che diventerà sempre più intensa. Aerocat ha invece preparato un cosplay di Inoue ma in abiti da Arrancar.