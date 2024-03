Bleach: un cosplay italiano di Rukia Kuchiki, seria e potente

Sebbene sia Ichigo Kurosaki il protagonista indiscusso di Bleach, colei che dà vita alla storia leggendaria di Tite Kubo attraverso la sua presenza è Rukia Kuchiki, la prima Shinigami a comparire nell'opera e anche la più intrigante di tutti. Abile nei combattimenti e con un passato complesso alle spalle, da anni Rukia attira fan e cosplayer.

Rukia è un membro dell'ordine degli Shinigami, esseri spirituali che guidano le anime dei morti verso il dopo-vita. Il suo incontro con Ichigo porta a una serie di eventi che cambiano la vita, durante i quali Rukia trasferisce parte dei suoi poteri a Ichigo per salvare la sua famiglia da un attacco da parte di un Hollow, un'anima corrotta. Questo atto di generosità e coraggio fa da base per tutta la narrazione successiva: diamo un'occhiata alla rivisitazione originale e fedele di questo iconico personaggio, creato dalla cosplayer jibril_osaki.

In questo cosplay di Rukia Kuchiki da Bleach, il personaggio è riprodotto in modo impeccabile. I suoi capelli corti, neri come la pece, le incorniciano il viso, mentre il vestito da Shinigami nero e bianco, la katana gigante e l'espressione seria riflettono la sua determinazione nel combattere il male e proteggere coloro che ama. Durante Thousand Year Blood War, in Bleach Rukia ha svelato la sua paura più grande, legato in qualche modo alla sua immensa empatia.

Inizialmente fredda e riservata, Rukia nasconde un passato doloroso e una grande sensibilità sotto la sua maschera di indifferenza. È una guerriera coraggiosa che non esita a sacrificarsi per il bene degli altri, ma allo stesso tempo è anche una persona vulnerabile. Sebbene questa ragazza sia un'eroina giovanile, l'età di Rukia in Bleach non è esattamente quella che sembra all'apparenza!