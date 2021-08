Bleach: un cosplay di Kaname Tosen scatena lo Shikai del capitano

Nei prossimi giorni Bleach tornerà con un capitolo inedito, pubblicato ancora una volta su Weekly Shonen Jump. Per festeggiare i venti anni dalla prima pubblicazione della serie sulla rivista, Tite Kubo è tornato al lavoro su Ichigo Kurosaki e compagni così da risvegliare la nostalgia degli appassionati di tutto il mondo.

Il tempo è passato, i personaggi sono ormai adulti ma per arrivare a questo punto hanno dovuto superare molti ostacoli. La saga della Soul Society è impressa a fuoco nella mente di tutti i lettori e spettatori di Bleach, con Ichigo che ha fatto di tutto per salvare Rukia Kuchiki, anche affrontare i tanti capitani del Gotei 13. Questi li vediamo tutti in azione nelle schermaglie delle varie fazioni, e chi sfodera la sua Zanpakuto per mostrare le sue abilità è Kaname Tosen.

Spadaccino cieco, è il capitano della settima divisione finché però non decide di tradire tutti per seguire il piano di Sosuke Aizen. In Bleach lo vedremo perdere la sua forma umana, ma restiamo al Kaname Tosen visto fino alla fase della Falsa Karakura. Clause Xavier ha preso a modello questa versione per realizzare il suo cosplay di Kaname Tosen, pubblicato in varie foto che potete osservare in basso. Siete pronti a farvi accecare dal suo Shikai?

Recentemente, lo stesso cosplayer ha anche portato il suo cosplay di Piccolo da Dragon Ball.