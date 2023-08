Bleach: un cosplay di Kukaku Shiba da urlo, le foto perfette di Tapi e Otofu

Tite Kubo ha creato un universo folto e ricco di personaggi con Bleach. Davanti a tutti c'è Ichigo con i suoi poteri speciali che lo rendono un essere unico, poi ci sono i vari umani, ma anche le creature spirituali dell'aldilà come hollow, shinigami, arrancar, quincy e tanto altro ancora. Ovviamente, ne sono stati presentati davvero tanti.

Tolti i protagonisti e coloro che compaiono più spesso, ci sono tanti personaggi in Bleach che appaiono per pochi capitoli e poi praticamente scompaiono dalla trama. Eppure, anche loro sono stati di grande aiuto al protagonista, come Kukaku Shiba, una potente e carismatica donna nonché una dei membri della famiglia nobiliare Shiba. Kukaku è nota per essere una delle migliori esperte di fuochi d'artificio e per la sua abilità nell'usarli come mezzo di trasporto alternativo per entrare nel Seireitei, ed è proprio grazie a lei se i protagonisti riuscirono a introdursi nella cittadella degli shinigami all'inizio del manga.

Kukaku è una figura con una personalità energica e spesso scontrosa. È la sorella maggiore di Ganju Shiba e Kaien Shiba, e proprio questo legame causerà non pochi problemi nel corso della saga della Soul Society. In ogni caso, Kukaku comparirà molto poco nel resto della storia di Bleach. A pensare al suo ritorno ci hanno pensato la cosplayer Otofu e il fotografo Tapi: la ragazza ha interpretato la donna spirito del Seireitei nelle foto in basso, realizzare da Tapi che ha pensato anche all'ambientazione e alle pose migliori. Un cosplay di Kukaku Shiba davvero unico e anche eccezionale per la qualità mostrata e per l'interpretazione.