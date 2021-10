Bleach: un cosplay di Rangiku Matsumoto vi concederà una dolce morte

Dopo aver avuto un assaggio del potere degli shinigami col suo incontro con Rukia Kuchiki, Ichigo Kurosaki ha salvato la città di Karakura dai vari hollow, ma si è trovato poi davanti un muro quasi invalicabile. Gli shinigami Abarai Renji e Byakuya Kuchiki sono arrivati a prendere la coprotagonista di Bleach, aprendo un'intera nuova saga.

Ichigo è poi arrivato nella Soul Society dove ha scoperto l'esistenza del Gotei 13 con tutti i suoi ranghi e divisioni, conoscendo - e affrontando - pian piano quasi tutti coloro che ne fanno parte, con lo scopo di salvare Rukia e alimentare uno degli archi narrativi di Bleach più famosi di sempre. Tra i soldati che seguivano gli ordini del comandante c'è Rangiku Matsumoto, una donna dai capelli arancioni alta e formosa che è stata importante come spalla di Toshiro Hitsugaya, comandante della decima divisione, e ha anche mostrato le sue capacità in combattimento.

Izanamitan ha deciso di omaggiare questo personaggio di Bleach con un cosplay, riprendendola in alcune foto scattate in varie pose, così da mettere bene in risalto tutte le sue caratteristiche principali ma concedendole anche un po' d'azione con la sua zanpakuto tra le mani. Il cosplay di Rangiku Matsumoto di Izanamitan è davvero ben riuscito, chissà se il nuovo infernale arco di Bleach non scatenerà altri omaggi del genere.