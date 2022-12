Bleach: un cosplay di Rangiku Matsumoto creato dalla splendida Oichi

Gli shinigami sono quegli esseri che controllano la vita e la morte, trasportando gli spiriti dal mondo reale al Seireitei, quel luogo etereo e surreale che accoglie tutte le anime dei personaggi di Bleach senza fare troppe distinzioni. Escludendo quindi coloro che vengono spedite all'inferno o vengono annullate dai quincy, ci sono diverse anime.

Ovviamente la realtà non è sempre stata la stessa in questo luogo, basti pensare al Gotei 13 originale e al loro comportamento, ma questa è materia risalente a migliaia di anni prima la formazione della storia di Bleach, incentrata sulle avventure di Ichigo Kurosaki. No, al momento il Gotei 13 e i suoi shinigami sono molto più ligi al dovere e molto più disciplinati, con un senso di giustizia maggiore.

Un esempio è Rangiku Matsumoto, un capitano che, nonostante il modo di fare talvolta più giocoso, è spesso irreprensibile, specie quando si tratta di faccende importanti o di battaglie d'alto livello. La donna è stata ripresa da Oichi, una delle cosplayer più famose che ha postato su Twitter un suo scatto con il cosplay di Rangiku Matsumoto da Bleach. L'uniforme da shinigami è sempre la stessa, ovvero una lunga veste nera con i bordini bianchi, portata in maniera molto più sciolta specialmente nella zona del petto, proprio come fa il personaggio nel manga e nell'anime.

Sul fianco destro si nota invece la zanpakuto, pronta per essere sfoderata, mentre un altro dettaglio importante è la cintura di pelle che spunta dalle pieghe, con su impresso il kanji "10", per ricordare la divisione d'appartenenza e il suo grado da vice capitano. Nel nuovo anime invece è tempo di scoprire le origini di Unohana.