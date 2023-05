Bleach: un cosplay di Rangiku Matsumoto nei panni da shinigami

Tite Kubo ha creato Bleach nel 2001, preparando per il pubblico una pletora di personaggi che sono poi rimasti nella mente di tutti gli appassionati di anime e manga. Con una pubblicazione durata più di una decina d'anni, sono stati presentati gli hollow, i quincy, i fullbringer e soprattutto gli shinigami del prestigioso Gotei 13.

Le figure che hanno aiutato Ichigo Kurosaki nel corso della sua avventura - inizialmente osteggiandolo, a causa delle macchinazioni di Sosuke Aizen - si trovano proprio in questi ranghi. I capitani sono certo potenti, ma non vanno sottovalutati i loro vice. Rangiku Matsumoto è un personaggio famoso di questo gruppo, sempre nella top 25 dei più amati di Bleach. Vice capitano della decima divisione del Gotei 13, è una donna affascinante e spensierata, con lunghi capelli biondi e occhi verdi penetranti. È nota per il suo carattere allegro e per la sua passione per il sakè. Nonostante il suo aspetto giocoso, Rangiku è anche una combattente estremamente potente.

La sua zanpakuto è chiamata Haineko, una katana che può trasformarsi in cenere, per poi assumere la forma che più è comoda in quel momento. Rangiku è in grado di manipolare questa cenere per attaccare i suoi avversari in modo veloce e letale, oppure per difendersi creando uno scudo. Non c'è la zanpakuto in questo cosplay di Rangiku Matsumoto che ha proposto Liz Joestar nella sua foto. Rimane però la bellezza del personaggio tratteggiato da Tite Kubo, con i suoi capelli arancioni e la divisa nera con bordi bianchi tipica degli shinigami.

Vi piace o preferite questo cosplay di Inoue Orihime?