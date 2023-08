Bleach: un cosplay di Rangiku Matsumoto in posa nella foto di Sanny

Bleach, il manga creato da Tite Kubo da cui poi sono stati tratti due anime e diversi film e speciali, è un'avventura sovrannaturale che segue le vicende di Ichigo Kurosaki, un ragazzo che si trasforma in shinigami, gli dei della morte che proteggono il mondo dei vivi dagli spiriti maligni noti come Hollow.

Nel mondo di Bleach, anche se inizialmente tutto accade nel mondo umano, c'è un regno spirituale noto come Soul Society, con una città centrale chiamata Seireitei, una città sacra situata al suo centro circondata da mura imponenti. Questa è la sede del Gotei 13, un gruppo di shinigami di élite. Il Gotei 13 è composto da 13 divisioni, ciascuna guidata da un capitano e vice capitano, responsabili di mantenere l'ordine nel mondo dei vivi e dei morti. Ogni divisione ha il suo scopo e specializzazione unica, dal combattimento alla medicina.

Rangiku Matsumoto è un personaggio di spicco nel Gotei 13 e serve come vice capitano della decima divisione. È amica e compagna di squadra di Toshiro Hitsugaya, il giovane capitano della divisione, una delle brillanti promesse della Soul Society per la capacità di dominare il bankai già in giovane età. Rangiku è nota per la sua bellezza affascinante e il suo atteggiamento rilassato, ma dimostra una forte lealtà nei confronti dei suoi amici e del suo dovere come shinigami.

Ed è la stessa rilassatezza che si può notare in questo cosplay di Rangiku Matsumoto da Bleach creato da Sanny. In posa per gli scatti in due post differenti, la cosplayer non mette in luce una Rangiku preoccupata o addolorata, o pronta per la battaglia, ma calma e semplice, mettendone in risalto le qualità principali.

Non è stata certo nello stesso stato mentale Rukia vittima della paura negli ultimi episodi di Bleach: Thousand Year Blood War.