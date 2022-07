Bleach: un cosplay di Rangiku Matsumoto, la shinigami prende vita nelle foto di Cataria

Continuano i lavori su Bleach: Thousand Year Blood War, la serie che concluderà anche in versione animata l'epica battaglia creata da Tite Kubo. Con gli arrancar, gli hollow e i fullbringer ormai fuori gioco, è tempo per dei nuovi antagonisti di fare la loro comparsa. Ad affrontarli ovviamente ci saranno Ichigo Kurosaki e gli altri shinigami.

Tutte le divisioni verranno mobilitate: il trailer di Bleach ha già messo tutta la Soul Society in moto, con i capitani e vice capitani più forti e importanti. Farà il suo ritorno anche Matsumoto Rangiku, la famosa vice della decima divisione, uno dei personaggi che i fan stentano a dimenticare. La shinigami voluttuosa dovrà combattere contro nuovi nemici insieme ai suoi compagni e per questo dovrà sfoderare il suo shikai e migliorarsi.

La cosplayer Cataria non vedeva l'ora del ritorno di Bleach. L'anime di Thousand Year Blood War l'ha entusiasmata al punto da caricare alcune foto con un cosplay di Rangiku Matsumoto, di certo non tesa come sarà nel corso dei prossimi episodi. Qui la vediamo intenta a bere del sakè con il suo abito da shinigami nero e i lunghi capelli arancioni tipici della sua figura.

E considerate le parole di Tite Kubo, proprio lei potrebbe finire al centro di qualche battaglia importante.