Bleach: un cosplay di Rangiku Matsumoto splendida e spirituale

Il Gotei 13 si è evoluto nel corso del tempo. Da banditi e guerrieri assetati di sangue, c'è stata una variazione in questo gruppo di Bleach nel corso dei secoli.

Le tredici divisioni dell'organizzazione di shinigami che difendono il Seireitei ormai sono stabili e con i propri capitani, e non solo. Nell'organigramma ci sono un'infinità di figure, a partire dai vice capitani, che svolgono funzioni non solo di combattimento ma anche di sostegno amministrativo e burocratico. Senza contare poi altre figure che si trovano sui gradini più bassi.

Rangiku è il vice-capitano della Decima Divisione della Gotei 13, una donna amata e carismatica e tra le più belle di Bleach, anche per le caratteristiche fisiche che Tite Kubo le ha donato. Ha un rapporto molto stretto con il suo capitano, Toshiro Hitsugaya, e insieme formano un duo formidabile e affiatato.

Nonostante il suo atteggiamento spensierato, Rangiku è anche una combattente abile e potente. Il suo zanpakuto, Haineko, si manifesta come una lunga scia di polvere e le permette di creare potenti attacchi magici da non sottovalutare. Questo cosplay di Rangiku Matsumoto preparato da Jannetin è apparso al Comicon, con la shinigami che ha quindi fatto la sua comparsa in Italia.

In un ambiente preparato appositamente con un tono giapponese, questa Rangiku è bella come in Bleach e, nonostante gli affanni della lunga guerra millenaria che sta tornando in Bleach: Thousand Year Blood War, riesce a riposarsi un attimo e a dare spazio al contatto con i suoi fan. Vi è piaciuto questo cosplay a tema Bleach?