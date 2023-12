Bleach: il cosplay di Renji Abarai con la sua Zabimaru è uno Shinigami temibile

Dal suo primo debutto sul piccolo schermo, Bleach ci ha regalato tantissimi momenti eccezionali. Non a caso quest'anime fa parte del famoso Big Three, un trio composto da tre opere shonen molto popolari e amate dal pubblico, assieme a ONE PIECE e Naruto. Oggi parliamo del cosplay di Renji Abarai ela sua Zabimaru!

Lo scorso anno, dopo ben 10 anni, l'anime di Bleach, tratto dal manga di Tite Kubo, è tornato con la saga finale della Thousand Year Blood War, molto attesa dai fan di tutto il mondo, la terza parte di Bleach Thousand Year Blood War tornerà nel 2024 e la serie, secondo le previsioni, potrebbe terminare nel 2025. Mentre aspettiamo il ritorno di quest'anime sugli schermi, ammiriamo una rivisitazione speciale della cosplayer ohaiomambo.

In questo cosplay di Renji Abarai di Bleach, il ragazzo viene ritratto con la sua iconica zanpakuto chiamata Zabimaru, un'arma unica che ha la forma di una catena con una lama a forma di serpente. Inizialmente, questo personaggio viene presentato come un rivale del nostro protagonista Ichigo Kurosaki, ma la sua storia si sviluppa in modi inaspettati. Fa la sua prima comparsa come un Shinigami della Soul Society ed è il tenente della 6ª Divisione, una delle divisioni più prestigiose della Soul Society.

All'inizio appare come un personaggio duro e risoluto, ma nel corso della storia, emerge il suo coraggio, la lealtà e la sua grande determinazione nel perseguire i suoi obiettivi, diventando un grande alleato di Ichigo.



Sapete perchè Bleach si interruppe prima della saga finale Thousand Year Blood War ?