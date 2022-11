Bleach: un cosplay di Rukia combatte per fermare la Guerra Millenaria

La guerra millenaria va avanti, come spiega il nome stesso, da diverso tempo. Questa lotta continua tra shinigami e quincy sembrava essersi volta a favore degli spadaccini che ora governano il Seireitei, come spiegato più volte in Bleach. Infatti fino a poco tempo fa, si credeva che uno degli ultimi quincy fosse Uryu Ishida.

La lotta tra i primi shinigami del Gotei 13 e gli arcieri spirituali però non è andata propriamente così. Alcuni quincy sono rimasti in vita e sono così tornati per spargere odio e sangue nella Soul Society con i nuovi episodi dell'anime. Bleach: Thousand Year Blood War è entrato subito nel pieno dell'azione e ha lanciato l'invasione del Vandenreich, l'esercito di Yhwach che ha già mietuto diverse vittime.

Ovviamente non si possono lasciare gli invasori a fare ciò che vogliono e per questo tutti gli shinigami sono entrati in azione senza perdere tempo. Anche Rukia Kuchiki è tornata a combattere dopo anni in cui non si mostrava in TV con nuove battaglie. La cosplayer Seracoss fa lo stesso e si lancia in Bleach con questo cosplay di Rukia Kuchiki che ha la sua zanpakuto ben salda nella mano, pronta per essere sguainata e trasformata.

Per il momento, c'è stato molto spazio anche per il fratello Byakuya che ha affrontato un altro nemico.