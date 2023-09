Bleach: un cosplay di Rukia Kuchiki con il suo Bankai gelido e innevato

Bleach è nato nel 2001 grazie al genio di Tite Kubo. Il mangaka ha presentato nel tempo tanti personaggi, ma sono pochi quelli importanti come coloro che sono apparsi nel primo capitolo della serie. Con un colpo di scena, Ichigo Kurosaki è diventato uno shinigami, abbattendo gli hollow. E il ringraziamento della trasformazione va a Rukia Kuchiki.

Rukia Kuchiki è un personaggio chiave nell'universo di Bleach, essendo la shinigami deputata a controllare un settore della cittadina di Kamakura. Questa a causa di una prima missione non andata nella direzione auspicata, si è ritrovata costretta a risvegliare i poteri da shinigami del giovane Ichigo Kurosaki. Fondamentalmente, è stata lei a far cominciare la carriera di Ichigo nel mondo spiritico, dando il via a una serie di eventi che cambieranno la vita di Ichigo e la sua.

Rukia è un'abile shinigami con capelli scuri e occhi viola, il cui aspetto ricalca la sua personalità fredda e riservata. Un tipo di personalità che si riflette anche nel suo shikai, che possiede un potere di ghiaccio. Grazie alle sue abilità, è diventata vice capitano della tredicesima divisione in Bleach: Thousand Year Blood War. Ma ciò non basta per abbattere i nuovi nemici, e così è stata costretta a sviluppare anche il bankai.

Questa tecnica la trasforma completamente, come ha voluto mostrare anche la cosplayer Yayaizen. Il suo ritorno in Bleach con abiti neri classici lascia poi spazio a questo cosplay di Rukia Kuchiki in versione bankai, durante il quale si trasforma in una principessa di ghiaccio, passando dai colori scuri a uno completamente bianco che la fa brillare.