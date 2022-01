Bleach: un cosplay di Rukia Kuchiki, è pronta al ritorno nelle foto di Sachiko

Tutti i lettori di manga o gli appassionati di anime, anche i giovanissimi, hanno sentito almeno una volta il nome di Bleach. Il manga di Tite Kubo, pubblicato dal 2001 al 2016 su Weekly Shonen Jump, non è un capolavoro ma rimane uno dei capisaldi del battle shonen moderno, scrivendo una pagina fondamentale della storia dei manga del XXI secolo.

I suoi personaggi sono diventati ormai dei pilastri al centro di tante fan art, mash-up e tanto altro ancora. Anche senza più prodotti in corso, Bleach è rimasto molto popolare e virale in rete, seppur a livelli inferiori rispetto al passato. Tutto ciò potrebbe riesplodere in vista dell'arrivo del nuovo anime di Bleach, una serie che concluderà anche a livello animato la storia di Ichigo Kurosaki e compagni.

Si stanno quindi tutti preparando al ritorno dei personaggi di Bleach per la Guerra Millenaria, in particolare i protagonisti storici, che saranno di nuovo al centro delle prossime battaglie. Rukia Kuchiki è una di questi: la shinigami che ha fatto iniziare tutta la storia di Bleach naturalmente tornerà anche nei prossimi episodi.

Intanto la cosplayer Sachiko propone un cosplay di Rukia Kuchiki da Bleach con il suo abito da shinigami e zanpakuto sfoderata. Queste foto della shinigami principale fanno il paio con un'altra guerriera dell'aldilà, mostrata nel cosplay di Rangiku Matsumoto creato da Larissa Rochefort.