Bleach: un cosplay di Rukia shinigami estrae la sua zanpakuto

Bleach è il famoso manga e anime scritto e illustrato da Tite Kubo, che ha conquistato i cuori degli appassionati di tutto il mondo per oltre un decennio. La storia si svolge in un universo in cui esistono gli shinigami, degli spiriti della morte con l'incarico di proteggere l'equilibrio tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Gli shinigami sono esseri sovrannaturali con poteri speciali e spade chiamate zanpakuto. Uno dei protagonisti principali di Bleach è Rukia Kuchiki, una giovane shinigami che si trova coinvolta in un evento sconvolgente quando incontra Ichigo Kurosaki, un normale studente delle superiori che acquisisce i poteri di uno shinigami in seguito all'incontro.

Rukia è una figura fondamentale nella trama di Bleach. Originariamente inviata nel mondo dei vivi per svolgere i suoi doveri, Rukia è un membro chiave del Gotei 13, un gruppo di élite composto dagli shinigami più potenti. Questa organizzazione è responsabile di mantenere l'ordine e la sicurezza nell'aldilà. Durante la sua permanenza nel mondo dei vivi, Rukia sviluppa una profonda amicizia con Ichigo e gli altri personaggi. Il suo carattere determinato e altruista la rende una figura affascinante, mentre affronta le sfide che la vita le presenta.

Anche in Bleach: Thousand Year Blood War Rukia fa la sua comparsa, stavolta con un ruolo più importante rispetto al passato quando era una semplice shinigami della divisione numero 13. Diventata vice capitano, in questo cosplay Rukia Kuchiki sfoggia la sua zanpakuto non ancora attivata, ma pronta per scendere in battaglia contro i quincy, i nuovi nemici che stanno mettendo i bastoni tra le ruote alla Soul Society.



A breve, Rukia tornerà su Disney+ insieme agli altri shinigami con la seconda parte di Bleach: Thousand Year Blood War.