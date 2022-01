Bleach: un cosplay di Soi Fon è azzeccatissimo, la shinigami letale prende vita

Il trailer dell'anime di Bleach ha decretato finalmente il conto alla rovescia verso la prossima stagione. Era da oltre un anno che non c'erano notizie sull'acclamata serie di Tite Kubo, ma adesso tutti sanno che a breve Ichigo Kurosaki tornerà in azione con i suoi amici, tra umani e shinigami, contro la nuova e ultima minaccia per la Soul Society.

Per abbattere i prossimi nemici saranno richieste tutte le forze a disposizione del regno degli shinigami, comprendendo i capitani del Gotei 13 - vecchi e nuovi - altrimenti la disfatta sarà sicura. Ci sarà quindi anche Soi Fon in azione, il capitano della seconda divisione che ha messo bene in risalto le proprie capacità fisiche e il potere della propria zanpakuto in occasione dello scontro con l'arrancar ed espada Baraggan Louisenbairn.

Quello è stato uno degli apici di Soi Fon in Bleach, con le sue abilità letali che hanno ottenuto un potenziamento con il rilascio del bankai, che però non si confaceva di certo alle abilità da assassina. Ma lo shikai è molto più particolare e famoso, ed ecco quindi che tanti cosplay di Soi Fon la vedono con lo shikai attivo, un pungiglione posto sul dito di una mano.

Kiyo ha presentato al pubblico un cosplay di Soi Fon ben realizzato e attraente, azzeccando le caratteristiche del personaggio di Bleach.