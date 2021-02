Bleach: un cosplay della splendida Rangiku Matsumoto, la creazione di Vanity Insanity

In un'opera longeva come Bleach, creata da Tite Kubo e pubblicata nel corso di ben 15 anni con 74 tankobon totali, è naturale la presenza di innumerevoli personaggi. Abbiamo conosciuto umani, quincy, hollow e shinigami. Questi ultimi sono stati indubbiamente quelli più al centro delle vicende narrate nel manga e nell'anime.

Ci sono di conseguenza molti personaggi a cui fan e addetti ai lavori si sono affezionati. Per questo abbiamo visto tante fan art a tema Rangiku Matsumoto, alcune anche preparate dallo storico character designer Masashi Kudo, ma alcuni fan hanno deciso di dare la propria versione della shinigami che ha sempre accompagnato Toshiro Hitsugaya in qualità di vice capitano della decima divisione.

La shinigami di Bleach Matsumoto Rangiku prende vita con un cosplay esuberante creato da Vanity Insanity. La modella sudafricana ha postato sulla propria pagina Instagram diverse foto con la rappresentazione, che potete vedere in basso in varie pose e situazioni. Kimono nero come tipico degli shinigami, zanpakuto a portata di mano, medaglione che scende sul petto e capelli arancioni lunghi: questo cosplay di Matsumoto Rangiku fa esaltare la bellezza del personaggio.

Noa ha invece replicato un cosplay di Rangiku e Gin Ichimaru che mette in mostra il legame profondo tra i due personaggi.