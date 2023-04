Bleach: un cosplay della terrificante vera natura di Unohana Retsu

C'era un tempo in cui il Gotei 13 era selvaggio, composto da combattenti senza paura e senza pietà che uccidevano chiunque avessero davanti, e non soltanto hollow. Quella banda di criminali poi fondò una delle organizzazioni più potenti di Bleach, messa poi a capo della sicurezza della Soul Society e resa poi una vera impresa di giustizia.

Tra questi capitani che, in tempi recenti, si sono occupati della difesa del Seireitei c'è Unohana Retsu, uno dei personaggi secondari di Bleach. È un personaggio molto rispettato tra gli shinigami, grazie alla sua grande esperienza come capitano della quarta divisione e alla sua abilità come medico. Tuttavia, la vera sorpresa arriva quando viene rivelato che Unohana Retsu non è sempre stata così pacifica e gentile. In realtà, il suo vero nome è Unohana Yachiru e il suo vero ruolo è quello di Kenpachi, il guerriero più forte tra i Shinigami.

La versione più terrificante di Unohana è quella di Kenpachi. In questo ruolo, Unohana è una guerriera spietata, che ama combattere e uccidere i suoi avversari. Non ha pietà per i suoi nemici e non esita a usare la sua spada per tagliarli a pezzi. Non a caso, lei è una delle guerriere che hanno composto il Gotei 13 degli albori, ed è quindi cresciuta in un contesto estremamente battagliero e letale.

E così, negli episodi finali di Bleach: Thousand Year Blood War parte 1, il suo aspetto gentile e pacifico come Retsu scompare, lasciando spazio soltanto alla versione inquietante e terrificante che deve affrontare Zaraki Kenpachi. In questo cosplay di Unohana Yachiru in versione Kenpachi conferma che la guerriera non si farà scrupoli davanti a nessuno, uccidendo anche i suoi stessi commilitoni se necessario.